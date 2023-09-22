Литва приняла закон, запрещающий зверофермы в стране с 2027 года

Детали

"Мы достигли уровня зрелости, чтобы не продолжать деятельность, которая причиняет боль", - заявила перед голосованием депутат из либеральной Партии свободы, входящей в правящую коалицию Иева Пакарклите, отметив, что наибольший спрос на мех наблюдается в России и Китае.

Запрет вступит в силу в 2027 году после переходного периода с 2024 по 2026 год, когда звероводы смогут закрыть свои фермы и получить компенсацию. Им будут выплачивать 3 евро за животное в первый год, 2 евро за животное во второй год и один евро в последний год, что стало предметом жалоб со стороны бизнес-сообщества.

Правительство также компенсирует выплаты по сокращению штатов сельскохозяйственным рабочим и покрывает расходы, связанные со сносом зданий, уничтожением оборудования и утилизацией отходов. Фермы, которые уже закрылись, не будут иметь права на компенсацию, поскольку выплаты будут осуществляться только фермерам, которые будут работать на момент принятия закона.

Литва стала 20-й страной в Европе, которая запретила этот вид бизнеса. Закон еще не подписан президентом Гитанасом Науседой.

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