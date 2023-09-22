Литва ухвалила закон, що забороняє звіроферми в країні з 2027 року

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"Ми досягли рівня зрілості, щоб не продовжувати діяльність, яка завдає болю", - заявила перед голосуванням депутат з ліберальної Партії свободи, що входить до правлячої коаліції Ієва Пакаркліте, зазначивши, що найбільший попит на хутро спостерігається в росії та Китаї.

Заборона набуде чинності 2027 року після перехідного періоду з 2024 по 2026 рік, коли звірівники зможуть закрити свої ферми й отримати компенсацію. Їм виплачуватимуть 3 євро за тварину в перший рік, 2 євро за тварину в другий рік і один євро в останній рік, що стало предметом скарг з боку бізнес-спільноти.

Уряд також компенсує виплати зі скорочення штатів сільськогосподарським робітникам і покриває витрати, пов'язані зі знесенням будівель, знищенням обладнання та утилізацією відходів. Ферми, які вже закрилися, не матимуть права на компенсацію, оскільки виплати здійснюватимуться тільки фермерам, які працюватимуть на момент ухвалення закону.

Литва стала 20-ю країною в Європі, яка заборонила цей вид бізнесу. Закон ще не підписаний президентом Гітанасом Науседою.

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