Самолет ВСУ упал в Киевской области, количество погибших уточняется
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киевской области упал военный самолет ВСУ на борту которого находилось 14 человек. Как сообщили в ГСЧС, количество погибших уточняется, передает УНН.
Детали
Между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ, на борту находилось 14 человек, с последующим возгоранием. Количество погибших уточняется.
Как сообщили спасатели, от ГСЧС привлечено 37 человек и 8 единиц техники.
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