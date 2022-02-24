Літак ЗСУ впав на Київщині, кількість загиблих - уточнюється
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Київській області впав військовий літак ЗСУ на борту якого перебувало 14 осіб. Як повідомили у ДСНС, кількість загиблих уточнюється, передає УНН.
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Між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ, на борту перебувало 14 осіб, з послідуючим загоранням. Кількість загиблих уточнюється.
Як повідомили рятувальники, від ДСНС залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.
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