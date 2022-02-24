Літак ЗСУ впав на Київщині, кількість загиблих - уточнюється

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 12477 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 38449 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 59196 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 61841 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 92114 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 150850 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 167627 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212741 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200138 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187163 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.5 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 79819 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 83321 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 81120 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 68355 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 98048 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 97982 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 68305 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 238684 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 362579 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 619146 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 78331 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 117517 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 143659 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 165111 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 177791 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Літак ЗСУ впав на Київщині, кількість загиблих - уточнюється

Літак ЗСУ впав на Київщині, кількість загиблих - уточнюється

Київ • УНН

 • 228748 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Київській області впав військовий літак ЗСУ на борту якого перебувало 14 осіб. Як повідомили у ДСНС, кількість загиблих уточнюється, передає УНН.

Деталі

Між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ, на борту перебувало 14 осіб, з послідуючим загоранням. Кількість загиблих уточнюється.

Як повідомили рятувальники, від ДСНС залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07