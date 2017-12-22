Самолет скатился за пределы дорожки в "Борисполе": аэропорт работает в штатном режиме

"О ситуации с бортом "Белавии", сейчас работает комиссия и разбирается в той ситуации. Но отметим, что борт приземлился успешно, только произошел инцидент при рулежке. Вся информация будет известна по результатам работы комиссии", - уточнили в пресс-центре.

"Информация о прекращении работы аэропорта не соответствует действительности. Эта ситуация никак не повлияла на операционную деятельность аэропорта", - добавили в пресс-центре.

При этом пресс-служба "Белавиа" сообщила, что после посадки самолета, во время руления и ухода со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку переднее шасси воздушного судна частично задело грунт, в связи с чем командир экипажа принял решение прекратить движение.

Напомним, аэропорт Полтавы стал международным.