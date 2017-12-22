Літак скотився за межі доріжки у "Борисполі": аеропорт працює у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Після посадки літака білоруської авіакомпанії "Белавіа", під час рулювання і відходу зі злітно-посадкової смуги на руліжній доріжці переднє шасі повітряного судна частково зачепило грунт. Летовище працює в штатному режимі, повідомили кореспонденту УНН у прес-центрі аеропорту.
"Щодо ситуації з бортом "Белавії", зараз працює комісія і розбирається у тій ситуації, що склалася. Але зауважимо, що борт приземлився успішно, лиш стався інцидент при рулінні. Вся інформація буде відома за результатами роботи комісії", - уточнили у прес-центрі.
"Інформація щодо припинення роботи аеропорту не відповідає дійсності. Ця ситуація ніяк не вплинула на операційну діяльність аеропорту", - додали у прес-центрі.
При цьому прес-служба "Белавіа" повідомила, що після посадки літака, під час рулювання і відходу зі злітно-посадкової смуги на руліжній доріжці переднє шасі повітряного судна частково зачепило грунт, у зв'язку з чим командир екіпажу прийняв рішення припинити рух.
Нагадаємо, аеропорт Полтави став міжнародним.