Самолет Ан-2-100 установил рекорд, подняв на высоту более 3 тонн груза
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На летно-испытательной базе ГП "Антонов" выполнен испытательный полет легкого самолета Ан-2-100, который является современной модификацией известного легкого биплана Ан-2. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Самолет поднял груз рекордного для своего класса веса в 3202 кг на высоту 2700 м. Заметим, что максимальную коммерческую нагрузку Ан-2-100 составляет 1500 кг.
Сообщение о попытке установления рекорда будет передано в Международную Федерацию авиационного спорта.
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Справка УНН: Ан-2-100 предназначен для пассажирских, грузовых и смешанных пассажирско-грузовых перевозок на местных воздушных линиях. Он способен автономно эксплуатироваться на небольших аэродромах в широком диапазоне высот аэродромов, в простых и сложных климатических и метеорологических условиях.