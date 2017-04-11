Літак Ан-2-100 встановив рекорд, піднявши на висоту більше 3 тонн вантажу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На льотно-випробувальній базі ДП “Антонов” виконано випробувальний політ легкого літака Ан-2-100, який є сучасною модифікацією відомого легкого біплана Ан-2. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Літак підняв вантаж рекордної для свого класу ваги в 3202 кг на висоту 2700 м. Зауважимо, що максимальне комерційне навантаження Ан-2-100 складає 1500 кг.
Повідомлення про спробу встановлення рекорду буде передано до Міжнародної Федерації авіаційного спорту.
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Довідка УНН: Ан-2-100 призначений для пасажирських, вантажних та змішаних пасажирсько-вантажних перевезень на місцевих повітряний лініях. Він здатен автономно експлуатуватися на невеликих аеродромах, у широкому діапазоні висот аеродромів, за простих та складних кліматичних та метеорологічних умов.