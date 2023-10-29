"Ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины" - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Для Украины следующие два месяца будут весомыми, ожидаются новые оборонные пакеты и развитие наших отношений с Европейским Союзом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, информирует УНН.
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“Цже готовимся к важным шагам, которые запланированы на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины. Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом. Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной”, - заявил Зеленский.
Он также сообщил, что есть хорошая новость для Украины по результатам встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте по Формуле мира. По его словам, сопредседатели саммита согласовали “объединяющее” заявление.
“Это правильный сигнал. Чтобы не происходило в мире, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут подвергнуться агрессии”, - отметил президент.
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