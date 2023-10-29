"Листопад та грудень мають стати вагомими для України" - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Для України наступні два місяці будуть вагомими, очікуються нові оборонні пакети та розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Про це повідомив президент україни Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує УНН.
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“Вже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною”, - заявив Зеленский.
Він також повідомив, що є хороша новина для України по результатам зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті щодо Формули миру. За його словами, співголови саміту погодили заяву, “що єднає”.
“Це правильний сигнал. Щоб не відбувалося у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України й всіх країн та народів, які можуть зазнати агресії”, - зауважив президент.
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