Только три депутата в этом году отдохнули в санаториях Рады

Аппарат ВРУ сообщил КИУ, что сейчас в области управления Верховной Рады находятся такие учреждения: государственные предприятия "Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и "Гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", расположенные в г. Скадовск Херсонской области, а также базы отдыха "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" в г. Киеве.

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"В 2018 году в этих заведениях отдыхали вместе с семьями только три действующие народные депутата: Николай Люшняк (БПП), Игорь Артюшенко (БПП) и Константин Матейченко (Народный Фронт). Также в них отдохнули два народных депутата предыдущих созывов Тамара Прошкуратова и Ольга Гинзбург", - говорится в сообщении.

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Как сообщает КИУ, в прошлом году в санаториях Совета официально отдохнули четыре народных депутата восьмого созыва.

Напомним, в течение восьмой сессии парламент принял 46 законов.