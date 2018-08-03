Лише три депутати цього року відпочили в санаторіях Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У 2018 році лише троє чинних народних депутатів України відпочили в закладах, що перебувають в сфері управління Верховної Ради України. Таку інформацію Комітету виборців України було надано апаратом Верховної Ради у відповідь на інформаційний запит, передає УНН.
Апарат ВРУ повідомив КВУ, що наразі в сфері управління Верховної Ради перебувають такі заклади: державні підприємства “Пансіонат матері та дитини “Таврійські зорі” та “Готельно-оздоровчий комплекс “Затока”, що розташовані в м. Скадовськ Херсонської області, а також бази відпочинку “Конча-Заспа” та “Пуща-Водиця” в м. Києві.
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"У 2018 році в цих закладах відпочивали разом із сім’ями лише три чинні народні депутати: Микола Люшняк (БПП), Ігор Артюшенко (БПП) та Костянтин Матейченко (Народний Фронт). Також в них відпочили два народні депутати колишніх скликань: Тамара Прошкуратова та Ольга Гінзбург", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляє КВУ, минулого року в санаторіях Ради офіційно відпочили чотири народні депутати восьмого скликання.
Нагадаємо, упродовж восьмої сесії парламент прийняв 46 законів.