Только за воскресенье в столице произошло 12 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В течение суток, 2 августа, в Киеве бригады скорой выезжали на 12 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Медики оказали помощь 12 пострадавшим, из которых 8 были госпитализированы. Среди пострадавших нет детей, никто не погиб.
В целом, бригады скорой совершили в течение воскресенья 1050 выездов на экстренные вызовы, в частности оказав помощь 136 взрослым и 18 детям, получившим травмы.
Как сообщал УНН, меньше чем за два месяца камеры автофиксации зафиксировали более миллиона нарушений правил дорожного движения.