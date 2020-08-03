Лише протягом неділі в столиці сталося 12 ДТП з постраждалими

Медики надали допомогу 12 постраждалим, з яких 8 були госпіталізовані. Серед постраждалих немає дітей, ніхто не загинув.

Загалом, бригади швидкої здійснили протягом неділі 1050 виїздів на екстрені виклики, зокрема надавши допомогу 136 дорослим та 18 дітям, які травмувалися.

Як повідомляв УНН, менше ніж за два місяці камери автофіксації зафіксували понад мільйон порушень правил дорожнього руху.



