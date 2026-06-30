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Лишь 55% детей в Украине охвачены дошкольным образованием - исследование

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

По данным МОН, дошкольным образованием охвачено лишь 55% детей 0-6 лет. Главной причиной непосещения является ситуация с безопасностью и отсутствие укрытий.

Лишь 55% детей в Украине охвачены дошкольным образованием - исследование

Украинские родители все чаще воспринимают детский сад не как место присмотра, а как пространство для развития ребенка. За последние два года доля родителей, называющих раннее развитие одной из главных причин посещения сада, выросла с 39% до 49%, а доля тех, кто хорошо понимает важность раннего развития, почти утроилась — с 20% до 57%. В то же время ключевыми факторами, влияющими на решение родителей относительно посещения детьми детских садов, остаются риски безопасности и наличие укрытий. Об этом сообщили в МОН со ссылкой на результаты исследования, передает УНН.

Детали

"Несмотря на войну, учреждения дошкольного образования посещает 55% детей в возрасте 0–6 лет. Самый высокий уровень посещаемости зафиксирован среди детей в возрасте 5–6 лет — 73%. Среди детей в возрасте 3–4 лет детский сад посещает 69%, тогда как среди детей до трех лет — лишь 15%, или примерно каждый шестой ребенок", — сообщили в МОН.

Отмечается, что в то же время результаты исследования демонстрируют существенное изменение вызовов, с которыми сталкивается система дошкольного образования. Если раньше одной из главных проблем была нехватка мест в детских садах, то сегодня большинство родителей могут получить место без ожидания: 74% попали в сад менее чем за месяц. 82% тех, кто воспользовался электронной очередью, считают ее эффективной.

"На фоне сокращения рождаемости и уменьшения количества детей все более актуальными становятся не вопросы доступа к месту, а ситуация с безопасностью и наличие безопасной образовательной среды в учреждениях дошкольного образования. Именно безопасность является определяющим фактором для украинских семей. Среди детей в возрасте 3–6 лет основной причиной непосещения сада родители называют ситуацию с безопасностью (33%), еще 13% — отсутствие укрытия. В то же время 52% родителей учитывают наличие укрытия при выборе учреждения дошкольного образования, а для 76% решающим критерием остается близость сада к дому или месту работы", — добавляют в МОН.

Родители все больше воспринимают дошкольное образование не только как место присмотра за ребенком, но прежде всего как важный этап его развития. Главной причиной посещения детского сада они называют возможность ребенка общаться и взаимодействовать со сверстниками (77%). Почти половина родителей (49%) выбирает дошкольное образование именно из-за его вклада в раннее развитие ребенка, а 29% рассматривают его как важный этап подготовки к школе.

Напомним

Пилот "Мрия.Дошколье" стартует в 40 учреждениях для цифровизации отчетности и планирования. Родители будут получать уведомления о дне ребенка в детском саду.

Павел Башинский

ОбществоОбразование