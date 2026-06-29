Лимиты на отпуск топлива дошли до Москвы, местные жалуются на отсутствие бензина

В сети жалуются, что на заправках Москвы отсутствует бензин. Соответствующее видео распространил в соцсетях руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник, пишет УНН.

Детали

""Бензина нет". В Москве на заправках отсутствует бензин, москвичка не понимает, как так получилось", - написал Коваленко и распространил видео.

Это происходит на фоне того, как лимиты на отпуск топлива дошли до Москвы и области.

В сети АЗС "Газпромнефти" в столице РФ, по данным росСМИ, появилось ограничение в 30 л бензина. Как уточнили в компании, на городских АЗС одному клиенту отпускают также не более 60 литров дизельного топлива за одну заправку. Кроме того, на таких станциях не осуществляется заправка в канистры. На трассовых АЗС лимиты отличаются: автомобилистам отпускают не более 30 л бензина или до 200 л дизельного топлива.

О введении лимитов также заявили на московских АЗС "Лукойла" и Teboil. На одной из станций "Лукойла" отпускают не более 30 л топлива одному клиенту, на двух других - не более 20 л и не заливают в канистры. На одной из АЗС Teboil заявили, что есть 92-й бензин, один клиент может получить до 30 л топлива. На другой сказали, что на всех АЗС сети существует ограничение на выдачу бензина 20 л в руки, а при наличии дизеля его также продают до 60 л.

Путин признал дефицит топлива на АЗС и анонсировал возможный запрет экспорта дизеля

Дополнение

Стоит отметить, что в июне СБС усилили атаки на объекты на территории России. Одна из атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории России, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае РФ было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно как в небе над Москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля. После этих атак московский НПЗ не будет функционировать минимум полгода.

Также в РФ сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ (бывший антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в краснодарском крае - был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.

Кроме того, нижегородский НПЗ – завод NORSI – прекратил работу на неопределенный срок после украинской атаки.

После серии украинских ударов по российским НПЗ у россиян начались проблемы с топливом.