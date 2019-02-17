Лидеры УХЛ одержали очередные победы в чемпионате

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57576 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124261 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126061 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127139 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123886 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156972 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117701 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141348 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145224 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130517 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Лидеры УХЛ одержали очередные победы в чемпионате

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Розыгрыш регулярного чемпионата Украинской Хоккейной лиги продолжился матчами с участием хоккеистов “Кременчуга”, “Днепра” и еще двух клубов, сообщает УНН ссылкой на сайт турнира.

“Кременчуг” дома не оставил шансов МХК “Динамо” — 10:3. По победителей дважды отличился Кисилев и Ворона. У соперников отметим дубль Чердака.

Другая баталия оказалась более напряженной — “Днепр” дома устоял перед натиском “Белого Барса” (6:5).

Примечательно, что в турнирной таблице УХЛ вдруг двоевластие. “Кременчуг” и “Днепр” имеют по 84 очка, но у “Кременчуга” игра в запасе. Только на один пункт отстает от них “Донбасс”.

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