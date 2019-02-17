Лидеры УХЛ одержали очередные победы в чемпионате
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Розыгрыш регулярного чемпионата Украинской Хоккейной лиги продолжился матчами с участием хоккеистов “Кременчуга”, “Днепра” и еще двух клубов, сообщает УНН ссылкой на сайт турнира.
“Кременчуг” дома не оставил шансов МХК “Динамо” — 10:3. По победителей дважды отличился Кисилев и Ворона. У соперников отметим дубль Чердака.
Другая баталия оказалась более напряженной — “Днепр” дома устоял перед натиском “Белого Барса” (6:5).
Примечательно, что в турнирной таблице УХЛ вдруг двоевластие. “Кременчуг” и “Днепр” имеют по 84 очка, но у “Кременчуга” игра в запасе. Только на один пункт отстает от них “Донбасс”.