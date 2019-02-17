Лідери УХЛ здобули чергові перемоги в чемпіонаті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Розіграш регулярного чемпіонату Української Хокейної ліги продовжився матчами за участі хокеїстів "Кременчука", "Дніпра" та ще двох клубів, повідомляє УНН посиланням на сайт турніру.
"Кременчук" вдома не залишив шансів МХК "Динамо" – 10:3. За переможців двічі відзначився Кісільов і Ворона. У суперників відзначимо дубль Чердака.
Інша баталія виявилася більш напруженішою – "Дніпро" вдома встояв перед натиском "Білого Барсу" (6:5).
Примітно, що у турнірній таблиці УХЛ нараз двовладдя. "Кременчук" і "Дніпро" мають по 84 очки, але у "Кременчука" гра в запасі. Тільки на один пункт відстає від них "Донбас".