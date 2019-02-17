Лідери УХЛ здобули чергові перемоги в чемпіонаті

"Кременчук" вдома не залишив шансів МХК "Динамо" – 10:3. За переможців двічі відзначився Кісільов і Ворона. У суперників відзначимо дубль Чердака.

Інша баталія виявилася більш напруженішою – "Дніпро" вдома встояв перед натиском "Білого Барсу" (6:5).

Примітно, що у турнірній таблиці УХЛ нараз двовладдя. "Кременчук" і "Дніпро" мають по 84 очки, але у "Кременчука" гра в запасі. Тільки на один пункт відстає від них "Донбас".