Лидер итальянского "Движения "5 звезд" подтвердил готовность сократить выплаты ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии “Движение “5 звезд” Луиджи Ди Майо подтвердил готовность сократить взносы в бюджет ЕС на фоне миграционного кризиса. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
“Сегодня ЕС решил вновь повернуться к Италии спиной. ... ЕС не хочет соблюдать принципы, согласованные на последнем Совете ЕС? Мы готовы сократить средства, которые мы предоставляем Евросоюзу”, — написал он.
“Я говорю это как политический лидер “Движения „5 звезд“, учитывая тот факт, что ЕС не уважает соглашения и не выполняет свои обязательства, мы как политическая сила больше не хотим давать им 20 млрд евро в год, которые они требуют”, — добавил Ди Майо.
В четверг Луиджи Ди Майо пригрозил приостановкой выплат в бюджет ЕС, если партнеры Рима не согласятся принять мигрантов с борта корабля итальянской береговой охраны Diciotti, который уже несколько дней стоит в сицилийском порту Катания. На его борту находятся 150 спасенных ранее в Средиземноморье мигрантов. Рим не санкционирует их сход на берег и настаивает, чтобы они сразу были распределены по европейским странам.
Как сообщал УНН, премьер Италии считает идею Трампа о восстановлении России в формате G8 “абсолютно резонным”.