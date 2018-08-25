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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Лідер італійського "Руху "5 зірок" підтвердив готовність скоротити виплати ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Віце-прем’єр і міністр економічного розвитку, праці та соціальної політики Італії, лідер правлячої партії “Рух “5 зірок” Луїджі Ді Майо підтвердив готовність скоротити внески до бюджету ЄС на тлі міграційної кризи. Про це він написав у п’ятницю на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.

Лідер італійського "Руху "5 зірок" підтвердив готовність скоротити виплати ЄС

“Сьогодні ЄС вирішив знову повернутися до Італії спиною. ... ЄС не хоче дотримуватися принципів, узгоджених на останній Раді ЄС? Ми готові скоротити кошти, які ми надаємо Євросоюзу”, — написав він.

“Я говорю це як політичний лідер “Руху „5 зірок“, з огляду на той факт, що ЄС не поважає угоди і не виконує свої зобов’язання, ми як політична сила більше не хочемо давати їм 20 млрд євро на рік, які вони вимагають”, — додав Ді Майо.

У четвер Луїджі Ді Майо пригрозив призупиненням виплат в бюджет ЄС, якщо партнери Риму не погодяться прийняти мігрантів з борту корабля італійської берегової охорони Diciotti, який вже кілька днів стоїть в сицилійському порту Катанія. На його борту знаходяться 150 врятованих раніше в Середземномор’ї мігрантів. Рим не санкціонує їх сходження на берег і наполягає, щоб вони відразу були розподілені по європейських країнах.

Як повідомляв УНН, прем’єр Італії вважає ідею Трампа стосовно поновлення Росії у форматі G8 “абсолютно резонною”.

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