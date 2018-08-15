Лидер "Динамо" оценил силу будущего соперника киевлян в Лиге чемпионов

По мнению словенца, игру со "Славией" можно назвать поединком относительно равных коллективов, а также следующий оппонент киевлян выглядит сильнее представителя Чехии.

"Первые 20 минут мы действовали хорошо, но потом нас несколько прижали к воротам. Была тяжелая игра относительно равных команд, много борьбы, особенно в центре поля. Мы пытались своим прессингом, своим движением, не дать чехам сыграть в их футбол, но всем было очень трудно из-за сильной жары. Теперь все наши мысли о следующем раунде. Очевидно, что "Аякс" сильнее "Славию", но мы верим в себя. Считаю, что мы прибавляем с каждым матчем и думаю, что так будет и впредь" , - отметил Вербич.

Примечательно, что 24-летний словенец в начале сезона стал лидером коллектива, ведь в 6 поединках за "бело-синих" забил уже три гола.

Как сообщал УНН, "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов.