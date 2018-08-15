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Лідер "Динамо" оцінив силу майбутнього суперника киян в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 16741 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Словенський лідер київського "Динамо" прокоментував вихід команди до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів та оцінив силу "Аяксу" з яким "біло-сині" будуть грати в наступному етапі турніру, інформує УНН з посиланням на сайт "динамівців".

Лідер "Динамо" оцінив силу майбутнього суперника киян в Лізі чемпіонів

На думку словенця, гру зі "Славією" можна назвати поєдинком відносно рівних колективів, а також наступний опонент киян виглядає сильнішим за представника Чехії.

"Перші 20 хвилин ми діяли добре, але потім нас дещо притисли до власних воріт. Була важка гра відносно рівних команд, багато боротьби, особливо в центрі поля. Ми намагалися своїм пресингом, своїм рухом, не дати чехам зіграти у їх футбол, але усім було дуже важко через сильну спеку. Тепер всі наші думки про наступний раунд. Напевно, що "Аякс" сильніший за "Славію", але ми віримо в себе. Вважаю, що ми додаємо з кожним матчем і думаю, що так буде і надалі", - наголосив Вербич.

Примітно, що 24-річний словенець на початку сезону став лідером колективу, адже в 6 поєдинках за "біло-синіх" забив вже три голи.

Як повідомляв УНН, "Динамо" вийшло в раунд плей-оф Ліги чемпіонів.

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