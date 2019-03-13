Лидер атак "Челси" пропустит поединок с "Динамо"

“У нас много игроков, и я пока не знаю, кто завтра выйдет в стартовом составе. Каллум Хадсон-Одои прогрессирует, показывает хороший футбол и поэтому попадет в заявку. Гонсало Игуаин? Он травмировался в последнем матче и остался дома по совету врача”, — подчеркнул Сарре.

Отметим, что Игуаин (трансферная стоимость 45 млн. евро) зимой на правах аренды перешел из “Милана” в “Челси”, проведя пока 9 игр при 3-х голах.

Добавим, игра “Динамо” — “Челси” стартует на НСК “Олимпийский” в 19:55.