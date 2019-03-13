Лідер атак "Челсі" пропустить поєдинок з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Напередодні зустрічі у відповідь Ліги Європи “Динамо” — “Челсі” рульовий лондонців Мауріціо Саррі анонсував втрату одного з футболістів, яким виявився нападник Гонсало Ігуаїн, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“У нас багато гравців, і я поки не знаю, хто завтра вийде в стартовому складі. Каллум Хадсон-Одоі прогресує, показує хороший футбол і тому потрапить в заявку. Гонсало Ігуаїн? Він травмувався в останньому матчі і залишився вдома за порадою лікаря”, — наголосив Саррі.
Зазначимо, що Ігуаїн (трансферна вартість 45 млн. євро) взимку на правах оренди перейшов з “Мілану” в “Челсі”, провівши наразі 9 ігор при 3-х голах.
Додамо, гра “Динамо” — “Челсі” стартуватиме на НСК “Олімпійський” о 19:55.