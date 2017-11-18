Лидер АПЛ "Манчестер Сити" продолжил победное шествие в матче с "Лестером"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Чемпион Англии сезона 2015-16 годов “Лестер” на стадионе “Кинг Пауэр” в присутствии почти 32 тысяч болельщиков принимал в 12 туре АПЛ “Манчестер Сити”, передает корреспондент УНН.

С первым опасным ударом в поединке под перекладину испанца Давида Сильвы с трудом справился Шмейхель, переведя “сферу” на угловой. На 45 минуте идеальная атака “горожан” привела к голу. Стерлинг вывел в штрафной на свободное пространство Сильву и тот прострелил на никем не прикрытого Габриэля Жезуса. На старте следующей половины Гарри Макгвайер попал в штангу гостевых ворот, а в ответ “Манчестер Сити” организовал стремительное контрнападение, которое привело к голу Де Брюйне — 0: 2.

Примечательно, что Жезус отличился 8 голом в сезоне АПЛ догнал одноклубника Агуэро — игроки в гонке бомбардиров уступают только Салаху из “Ливерпуля” (9).

Стоит отметить, что “Манчестер Сити” единственный раз терял очки в сезоне в матче 2-го тура АПЛ с “Эвертоном”, сыграв вничью.

Сейчас подопечные Гвардиолы с 34 очками с запасом в 9 баллов лидируют в чемпионате. “Лестер” с 13 пунктами лишь 12-й.

Украинские Национальные Новости

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