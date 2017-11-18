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Лідер АПЛ "Манчестер Сіті" продовжив переможну ходу в матчі з "Лестером"

Київ • УНН

 • 16943 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Чемпіон Англії сезону 2015-16 років “Лестер” на стадіоні “Кінг Пауер” за присутності майже 32 тисяч уболівальників приймав у 12 турі АПЛ “Манчестер Сіті”, передає кореспондент УНН.

З першим небезпечним ударом у поєдинку під поперечину іспанця Давида Сільви з труднощами впорався Шмейхель, перевівши “сферу” на кутовий. На 45 хвилині ідеальна атака “міщан” призвела до голу. Стерлінг вивів в штрафній на вільний простір Сільву і той прострілив на ніким не прикритого Габріеля Жезуса. На старті наступної половини Гаррі Макгвайер поцілив у стійку гостьових воріт, а у відповідь “Манчестер Сіті” організував стрімкий контрнапад, який призвів до голу Де Брюйне — 0:2.

Примітно, що Жезус відзначився 8 голом в сезоні АПЛ наздогнав одноклубника Агуеро — гравці в гонці бомбардирів поступаються лише Салаху з “Ліверпуля” (9).

Варто зазначити, що “Манчестер Сіті” єдиний раз втрачав очки у сезоні у матчі 2-го туру АПЛ із “Евертоном”, зігравши внічию.

Наразі підопічні Гвардіоли з 34 очками із запасом в 9 балів лідирують в чемпіонаті. “Лестер” з 13 пунктами лише 12-й.

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