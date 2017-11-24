Львиная доля украинского рынка алкоголя приходится на бренди и коньяк

"Самые категории на рынке крепкого алкоголя в Украине в 2017 году - бренди/коньяк с долей в 57% в денежном выражении и виски 22%, при этом в натуральном выражении их доли составляют 57% и 15%, соответственно.

Продажи бренди и коньяка в натуральном выражении показали рост по сравнению с прошлым годом: в 2017 году они увеличились на 3,4% против падения на 11,2% в 2016 году", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Eastern Beverage Trading стала лидеров алкогольной отрасли Украины

При этом отмечается, что в денежном выражении прирост в 2017 году составил 21,8% по сравнению с 10,6% за 2016 год.

"Категория виски демонстрирует положительную динамику. В то время как в прошлом году продажи выросли на 13,5% в натуральном выражении, в этом году они растут на 17,3%", - отметили в Nielsen.

Примечание: в аналитическом отчете компании Nielsen по украинскому рынку алкоголя из-за особенностей и ограничений методологии аудита розничной торговли компании Nielsen в категории крепкого алкоголя не входят такие сегменты как водка и вина.

Напомним, в октябре Украина снова сократила производство водки.

В общем, тенденция к сокращению легального производства алкоголя в Украине наблюдается третий год подряд. Обусловлено это слишком высокими акцизами и низкой покупательной способностью потребителей. В то же время, наблюдается значительный рост нелегального алкогольного рынка.

Ежегодные убытки от работы "теневиков" оценивают на уровне 9-10 млрд грн.

Добавим, что за пять лет Украина сократила производство коньяка в 1,7 раза.