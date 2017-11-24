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Левова частка українського ринку алкоголю припадає на бренді і коньяк

Левова частка українського ринку алкоголю припадає на бренді і коньяк

Київ • УНН

 • 14855 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Цього року на ринку міцного алкоголю 57% в грошовому вираженні припадає на бренді і коньяк, передає УНН з посиланням на дані рітейл-аудиту Nielsen.

“Найбільші категорії на ринку міцного алкоголю в Україні у 2017 році — бренді/коньяк з часткою в 57% в грошовому вираженні і віскі 22%, при цьому в натуральному вираженні їх частки становлять 57% і 15%, відповідно.

Продажі бренді і коньяку в натуральному вираженні показали зростання в порівнянні з минулим роком: у 2017 році вони збільшилися на 3,4% проти падіння на 11,2% в 2016 році”, — йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що у грошовому вираженні приріст в 2017 році склав 21,8% в порівнянні з 10,6% за 2016 рік.

“Категорія віскі демонструє позитивну динаміку. У той час як минулого року продажі виросли на 13,5% в натуральному вираженні, цього року вони ростуть на 17,3%”, — зауважили у Nielsen.

Примітка: в аналітичному звіті компанії Nielsen по українському ринку алкоголю через особливості і обмеження методології аудиту роздрібної торгівлі компанії Nielsen до категорії міцного алкоголю не входять такі сегменти як горілка і вина.

Нагадаємо, у жовтні Україна знову скоротила виробництво горілки.

Загалом, тенденція до скорочення легального виробництва алкоголю в Україні спостерігається третій рік поспіль. Зумовлено це зависокими акцизами та низькою купівельною спроможністю споживачів. Водночас, спостерігається значний ріст нелегального алкогольного ринку.

Щорічні збитки від роботи “тіньовиків” оцінюють на рівні 9-10 млрд. грн.

Додамо, що за п’ять років Україна скоротила виробництво коньяку в 1,7 рази. 

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