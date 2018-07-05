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Лещенко рассказал, кому Рада разрешила уклониться от уплаты налогов

Лещенко рассказал, кому Рада разрешила уклониться от уплаты налогов

Киев  •  УНН

 • 20665 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В проекте закона, которым Рада запустила "единое окно" на таможне, прописаны схемы, позволяющие уклоняться приближенному к власти бизнеса от уплаты налогов. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

Речь идет о законопроекте №7010 об электронизации процедур таможенного оформления через механизм "единого окна", а также об оптимизации и упрощении таможенных процедур, который ВРУ приняла сегодня.

"За" проголосовали 254 народных депутата, но нашлись и те, кто был против, в частности Сергей Лещенко.

"Лично я голосовал против, потому что там схемы Иванчука (народный депутат от "Народного Фронта", один из инициаторов законопроекта - ред.), которые позволяют уклоняться приближенному к власти бизнесу от уплаты налогов", - пояснил он.

Несмотря на то, что ЗУ касается "единого окна" на таможне, внесенные с нарушением Регламента правки нардепа Олега Кришина изменили и другие законодательные акты, в частности в сфере АПК. Теперь большие зернотрейдеры смогут покупать себе железнодорожные вагоны за счет средств украинцев. Частичная компенсация составит 30%.

По этому поводу Лещенко допустил, что соответствующая инициатива принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику, обладающий агрохолдингом "Кернел", который транспортирует продукцию вагонами.

"Я допускаю это, потому что я слышал об этом разговоре в парламенте, что это нужно ему (Хомутыннику - ред.) для его аграрной империи", - подчеркнул Лещенко.

Добавим, что за указанный законопроект группа "Відродження" Хомутынник и "Народный Фронт" проголосовали почти в полном составе.

Украинские Национальные Новости

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