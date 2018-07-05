Лещенко розповів, кому Рада дозволила ухилитися від сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У проекті закону, яким Рада запустила "єдине вікно" на митниці, прописані схеми, що дозволяють ухилятися наближеному до влади бізнесу від сплати податків. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат Сергій Лещенко.
Йдеться, зокрема, про законопроект № 7010 щодо електронізації процедур митного оформлення через механізм “єдиного вікна”, а також про оптимізацію та спрощення митних процедур, який ВРУ ухвалила сьогодні.
“За” проголосували 254 народних депутати, але знайшлися і ті, хто були проти, зокрема Сергій Лещенко.
“Особисто я голосував проти, тому що там схеми Іванчука (народний депутат від „Народного Фронту“, один із ініціаторів законопроекту — ред.), які дозволяють ухилятися наближеному до влади бізнесу від сплати податків”, — пояснив він.
Попри те, що ЗУ стосується “єдиного вікна” на митниці, внесені з порушенням Регламенту правки нардепа Олега Кришина змінили й інші законодавчі акти, зокрема у сфері АПК. Тепер великі зернотрейдери матимуть змогу купувати собі залізничні вагони за рахунок коштів українців. Часткова компенсація становитиме 30%.
З цього приводу Лещенко допустив, що відповідна ініціатива належить народному депутату Віталію Хомутинніку, який володіє агрохолдингом “Кернел”, що транспортує продукцію вагонами.
“Я допускаю це, тому що я чув про це розмови у парламенті, що це потрібно йому (Хомутинніку — ред.) для його аграрної імперії”, — підкреслив Лещенко.
Додамо, що за вказаний законопроект группа “Відродження” Хомутинніка та “Народний Фронт” проголосували майже повним складом.