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Ленура Ислямова суд в оккупированном Крыму заочно приговорил к 19 годам колонии

Ленура Ислямова суд в оккупированном Крыму заочно приговорил к 19 годам колонии

Киев  •  УНН

 • 12654 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Подконтрольный стране-оккупанту Российской Федерации “Верховный суд Крыма” заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня в очередной раз подконтрольный стране-оккупанту Российской Федерации „Верховный суд Крыма“ заочно принял незаконное решение относительно крымского татарина Ленура Ислямова — 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима”, — написала Денисова.

Она заявила, что осуждает действия оккупационных властей и не признает решение упомянутого так называемого “Верховного суда Крыма”, ведь все обвинения в адрес гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело, возбужденное по восьми статьям — сфабриковано.

“Подчеркиваю, что с начала этого позорного судилища Ленура Ислямова лишили права на справедливое судебное разбирательство дела, доступа к правосудию и эффективной юридической защиты, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека”, — отметила Днисова.

Она также призвала международное сообщество в День защиты прав человека отреагировать на вопиющие факты репрессий страны-оккупанта отношении украинских граждан и усилить давление на РФ, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают на ее территории и временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Ленуре Ислямов, которого власти РФ назвала одним из организаторов енергоблокады Крыма, российское следствие предъявило заочное обвинение в совершении диверсии, в результате которой был полностью обесточен Крым, устанавливаются другие участники и организаторы преступления.

Как сообщал УНН, в Крыму 22 ноября из поврежденных опор ЛЭП в Херсонской области остановилась подача электроэнергии, поступающей на территорию полуострова с материковой части Украины.

8 декабря 2015 Крым начал получать электроэнергию по одной отремонтированной линии ВЛ “Каховская-Титан” с ограничениями.

Впоследствии из-за аварии в Крыму на ЛЭП “Каховская-Титан” было зафиксировано снижение мощности.

10 декабря 2015 года НЭК “Укрэнерго” сообщила о ликвидации аварии и включение в напряжение ВЛ “Каховская-Титан”, которой поставляется электроэнергия в Крым с территории материковой Украины.

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