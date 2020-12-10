Ленура Іслямова суд в окупованому Криму заочно засудив до 19 років колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Підконтрольний країні-окупанту Російській Федерації “Верховний суд Криму” заочно засудив до 19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні вчергове підконтрольний країні-окупанту Російській Федерації „Верховний суд Криму“ заочно ухвалив незаконне рішення стосовно кримського татарина Ленура Іслямова — 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму”, — написала Денісова.
Вона заявила, що засуджує дії окупаційної влади та не визнає рішення згаданого так званого “Верховного суду Криму”, адже всі обвинувачення в адресу громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа, яка була порушена за вісьмома статтями — сфабрикована.
“Наголошую, що від початку цього ганебного судилища Ленура Іслямова позбавили права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини”, — зазначила Днісова.
Вона також закликала міжнародну спільноту в День захисту прав людини відреагувати на кричущі факти репресій країни-окупанта стосовно українських громадян та посилити тиск на РФ, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують на її території та тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, Ленуру Іслямову, якого влада РФ назвала одним із організаторів енергоблокади Криму, російське слідство пред’явило заочне обвинувачення у скоєнні диверсії, в результаті якої був повністю знеструмлений Крим, встановлюються інші учасники та організатори злочину.
Як повідомляв УНН, у Криму 22 листопада через пошкоджених опор ЛЕП в Херсонській області зупинилася подача електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України.
8 грудня 2015 року Крим почав отримувати електроенергію по одній відремонтованій лінії ПЛ “Каховська-Титан” з обмеженнями.
Згодом через аварію у Криму на ЛЕП “Каховська-Титан” було зафіксовано зниження потужності.
10 грудня 2015 року НЕК “Укренерго” повідомила про ліквідацію аварії і включення в напругу ПЛ “Каховська-Титан”, якою постачається електроенергія до Криму з території материкової України.