Лень помог "Атланте" одержать победу в матче с овертаймом в НБА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 8242 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 33861 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118635 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121726 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123901 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122236 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154022 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117309 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145169 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Лень помог "Атланте" одержать победу в матче с овертаймом в НБА

Лень помог "Атланте" одержать победу в матче с овертаймом в НБА

Киев  •  УНН

 • 7381 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился серией поединков в одном из которых "Атланта" Алексея Леня принимала "Миннесоту", передает корреспондент УНН.

Сначала “Хокс” захватили лидерство в счете — 19:10. Далее гости из Западной конференции догнали конкурентов, но судьба матча решалась только в овретайми. В дополнительной 5-минутке хозяева ушли в отрыв и выстояли, праздновал победу 131:123.

Наш земля Лень получил только 9:10 минуты игрового времени и набрал 1 пункт при 1 подбор.

Примечательно, что впервые с 2016 года сразу два игрока “Атланты” сумели набрать больше 30 очков (каждый из двух): Трей Янг — 36 и Джон Коллинс — 34.

Заметим, что “Хокс” имеют 21 победу и 41 поражение — 12 место на Востоке, “Миннесота” с 29 выигрышами

Украинские Национальные Новости

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