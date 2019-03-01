Лень помог "Атланте" одержать победу в матче с овертаймом в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился серией поединков в одном из которых "Атланта" Алексея Леня принимала "Миннесоту", передает корреспондент УНН.
Сначала “Хокс” захватили лидерство в счете — 19:10. Далее гости из Западной конференции догнали конкурентов, но судьба матча решалась только в овретайми. В дополнительной 5-минутке хозяева ушли в отрыв и выстояли, праздновал победу 131:123.
Наш земля Лень получил только 9:10 минуты игрового времени и набрал 1 пункт при 1 подбор.
Примечательно, что впервые с 2016 года сразу два игрока “Атланты” сумели набрать больше 30 очков (каждый из двух): Трей Янг — 36 и Джон Коллинс — 34.
Заметим, что “Хокс” имеют 21 победу и 41 поражение — 12 место на Востоке, “Миннесота” с 29 выигрышами