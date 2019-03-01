Лень допоміг "Атланті" здобути перемогу у матчі з овертаймом в НБА

Спершу "Хокс" захопили лідерство у рахунку – 19:10. Далі гості із Західної конференції наздогнали конкурентів, але доля матчу вирішувалася тільки в овретаймі. У додатковій 5-хвилинці господарі пішли у відрив та вистояли, святкував звитягу 131:123.

Наш земля Лень отримав тільки 9:10 хвилини ігрового часу та набрав 1 пункт при 1 підбиранню.

Примітно, що вперше з 2016 року одразу два гравці "Атланти" зуміли набрати більше 30 очок (кожен з двох): Трей Янг - 36 і Джон Коллінс - 34.

Зауважимо, що "Хокс" мають 21 перемогу і 41 поразку - 12 місце на Сході, "Міннесота" з 29 виграшами