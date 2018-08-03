Легковушка столкнулась с бензовозом во Львовской области, пять человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Пять человек травмированы в результате столкновения легковушки с бетоновозом во Львовской области, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Телесные повреждения получили водитель и четверо пассажиров "Фольксвагена", среди которых - четырнадцатилетняя девочка.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 августа, около 14.00 на автодороге Червоноград-Броды возле села Поздимир Радеховского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген", 27-летний житель Бугского района, не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с бетоновозом КамАЗ.
Телесные повреждения при столкновении получили водитель и четверо пассажиров легковушки, одна из которых - 14 - летняя девочка. Водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас врачи уточняют диагнозы пострадавшим.
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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.