Легковушка столкнулась с бензовозом во Львовской области, пять человек травмированы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17257 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78736 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119128 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126999 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166367 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152352 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140304 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130346 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179251 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Легковушка столкнулась с бензовозом во Львовской области, пять человек травмированы

Легковушка столкнулась с бензовозом во Львовской области, пять человек травмированы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Пять человек травмированы в результате столкновения легковушки с бетоновозом во Львовской области, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Телесные повреждения получили водитель и четверо пассажиров "Фольксвагена", среди которых - четырнадцатилетняя девочка.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 августа, около 14.00 на автодороге Червоноград-Броды возле села Поздимир Радеховского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген", 27-летний житель Бугского района, не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с бетоновозом КамАЗ.

Телесные повреждения при столкновении получили водитель и четверо пассажиров легковушки, одна из которых - 14 - летняя девочка. Водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас врачи уточняют диагнозы пострадавшим.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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