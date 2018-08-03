Легковик зіштовхнувся із бензовозом на Львівщині, п'ять осіб травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. П'ятеро осіб травмовані внаслідок зіткнення легковика з бетоновозом на Львівщині, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Тілесні ушкодження отримали водій та четверо пасажирів "Фольксвагена", серед яких - чотирнадцятирічна дівчинка.
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Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 3 серпня, близько 14.00 на автодорозі Червоноград-Броди неподалік села Поздимир Радехівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген", 27-річний мешканець Буського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з бетоновозом КамАЗ.
Тілесні ушкодження під час зіткнення отримали водій та четверо пасажирів легковика, одна з яких - 14 - річна дівчинка. Водій КамАЗа не постраждав. Наразі лікарі уточнюють діагнози потерпілим.
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Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.