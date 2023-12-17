Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине

Легион "Свобода России" сообщил, что его штурмовые группы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины. Об этом сообщили в телеграмм-канале Легиона, передает УНН.

Сегодня, 17 декабря, штурмовые отряды Легиона "Свобода России" зашли в Белгородскую область РФ, уничтожили ВОП (взводный опорный пункт) путинских войск неподалеку от уже знакомого нам Теребрено, выполнили поставленные задачи и уже вернулись. Фото/видео будет позже, как переведем дух говорится в сообщении.

Отмечается, что по дороге назад добровольцы оставили интересный пазл специалистам "путинских инженерных войск".

Выдвигайтесь, актуализируйте карты минных полей. P.P.S. А всем языкам Кремля, которые пишут об "украинской ДРГ" еще раз (для тупых объясняем): Мы российские добровольцы. И мы имеем право приходить домой в любое время. Тем более с благой целью отметили в Легионе.

Уничтожен взводный опорный пункт российских войск: ГУР подтвердил проникновение ДРГ на российскую территорию