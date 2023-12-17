Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине
Легион "Свобода России" сообщил, что его подразделения провели успешную операцию в Белгородской области России, выполнили свои задачи и вернулись в Украину; они оставили вызов российским войскам и подтвердили свою российскую добровольческую идентичность.
На Сумщине 1 человек погиб из-за вражеского обстрела из РСЗО
Российский обстрел центра села Краснополье Сумской области привел к гибели одного мирного жителя и повреждению транспортных средств и домов. Регион подвергся многократным обстрелам, всего был зафиксирован 61 взрыв.
Зеленский поблагодарил ГУР, СБУ, Воздушным силам и Службе внешней разведки за мощную работу
Зеленский поблагодарил ГУР, СБУ, ВВС и внешнюю разведку за их значительные усилия, не раскрывая деталей, но отметив, что их действия были "мощными". Украинский президент также подчеркнул решимость Украины и важность демонстрации миру своей способности защищать и побеждать.
СБУ открыла уголовное производство из-за устройства прослушивания у Залужного
СБУ открыла уголовное производство после того, как нашла неработающее подслушивающее устройство в месте, которое, вероятно, использовалось главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Устройство не имело никаких средств для хранения или передачи информации.
Суд избрал меру пресечения депутату, который взорвал гранаты на Закарпатье
Суд в Закарпатской области Украины арестовал депутата Сергея Батрина без права внесения залога по обвинению в террористическом акте после того, как он взорвал гранаты на заседании местного совета, ранив 23 человека.
российские зенитчики случайно сбили собственный Су-25 - командующий ВВС Украины
российские противовоздушные силы сбили собственный самолет Су-25. Это подтвердил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
Автомобиль наехал на мину в Николаевской области: пассажиры не пострадали, но им потребовалась помощь саперов, чтобы выбраться из опасного участка
В Николаевской области автомобиль подорвался на мине. Двух мужчин спасли саперы, которые создали безопасный коридор для эвакуации.
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море. Ракета, запущенная из-под Пхеньяна, пролетела около 570 км.
Подводная лодка USS Missouri прибыла в Южную Корею для усиления оборонных связей
Подводная лодка USS Missouri прибыла в Южную Корею для усиления оборонных связей на фоне потенциальных ракетных испытаний Северной Кореи.
Буданов заявил, что для поддержания численности Вооруженных сил нужно продолжать мобилизацию
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что только мобилизация может обеспечить необходимую миллионную численность Вооруженных сил.