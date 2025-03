Легендарный и загадочный Леонард Коэн

Леонард Коэн родился в 1934 году в Монреале. В студенческие годы начал заниматься литературой, опубликовал несколько сборников и романов.

В конце 60-х началась музыкальная карьера Коэна. Его первый альбом вышел в 1967 году.

Затем Коэн увлекся буддизмом. В 1994-1999 гг. он жил в дзен-центре на горе Болд недалеко от Лос-Анджелеса. Он вставал в 2.30, готовил пищу для своего хозяина, а потом медитировал. В 1996 году стал монахом в Калифорнии. За эти пять лет, по собственному признанию, он стал другим человеком. После многолетнего перерыва, Коэн вернулся к творческой активности, выдав 2001 альбом Ten New Songs.

В 2008 году Коэн поехал в турне, которое продолжалось 18 месяцев. В 2012 году вышел его альбом Old Ideas, который оказался успешным в музыкальных чартах.

В прошлом месяце он выпустил свой 14 альбом You Want It Darker. Одними из самых известных его песен стали хиты Suzanne, Hallelujah и I'm Your Man.

Коэна всегда считали одним из самых загадочных музыкантов. Сюжеты его песен часто связаны с депрессией.

Сам он говорил, что его работы характеризует скорее серьезность.

"Я люблю посмеяться, но думаю, что можно наслаждаться серьезностью. Все мы знаем, что когда ты закрываешь дверь и остаешься только со своим сердцем и своими эмоциями, становится не так весело", - сказал Коэн.

Одна из его самых известных музыкальных композиций - Аллилуйя. Его произведения не раз звучали в голливудских фильмах. Коэн - лаурет многочисленных премий, в том числе Грэмми. С 2008 года его имя вписано в Зал славы рок-н-ролла.

Он умер 11 ноября 2016 в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет.