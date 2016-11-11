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Легендарний і загадковий Леонард Коен

Легендарний і загадковий Леонард Коен

Київ • УНН

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Якби я знав, звідки приходять хороші пісні, я б намагався бувати там набагато частіше. Так говорив легендарний і загадковий Леонард Коен, автор відомих “Hallelujah” та “Suzanne”.

Леонард Коен народився в 1934 році у Монреалі. У студентські роки почав займатись літературою, опублікував кілька збірок та романів.

У кінці 60-х почалась музична кар’єра Коена. Його перший альбом вийшов у 1967 році.

Потім Коен захопився буддизмом. У 1994—1999 рр. він жив в дзен-центрі на горі Болд недалеко від Лос-Анджелеса. Він вставав о 2.30, готував їжу для свого господаря, а потім медитував. В 1996 році став монахом у Каліфорнії. За ці п'ять років, за власним зізнанням, він став іншою людиною. Після кількарічної перерви, Коен повернувся до творчої активності, видавши 2001 року альбом Ten New Songs.

У 2008 році Коен поїхав у турне, яке тривало 18 місяців. В 2012 році вийшов його альбом Old Ideas, який виявився найуспішнішим у музичних чартах.

Минулого місяця він випустив свій 14 альбом You Want It Darker. Одними з найвідоміших його пісень стали хіти Suzanne, Hallelujah та I'm Your Man.

Коена завжди вважали одним з найзагадковіших музикантів. Сюжети його пісень часто пов’язані з депресією.

Сам він казав, що його роботи характеризують скоріше серйозність.
"Я люблю посміятись, але думаю, що можна насолоджуватись серйозністю. Всі ми знаємо, що коли ти зачиняєш двері та лишаєшся тільки зі своїм серцем і своїми емоціями, стає не так і весело", - казав Коен.

Одна з його найвідоміших музичних композицій - Алілуя. Його твори не раз звучали в голівудських фільмах. Коен - лаурет численних премій, зокрема Греммі. З 2008 його ім'я вписане в Зал слави рок-н-ролу.

Він помер 11 листопада 2016 року в Лос-Анджелесі у віці 82 років.

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