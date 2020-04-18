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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 28974 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 75470 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101136 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127475 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128311 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121554 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103059 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Легендарный 42-летний голкипер Буффон подпишет новый контракт с "Ювентусом"

Легендарный 42-летний голкипер Буффон подпишет новый контракт с "Ювентусом"

Киев  •  УНН

 • 15328 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. 42-летний голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дал согласие на продление контракта с туринцами, сообщает УНН со ссылкой на Tuttosport.

Ветеран футбола провел переговоры с президентом "Старой синьоры" Андреа Аньелли. Обе стороны дали согласие на продление соглашения к лету 2021 года.

Ожидается, что титулованный страж ворот подпишет однолетний контракт на тех же условиях, что и нынешняя.

В нынешнем сезоне Буффон сыграл в 11 матчах, в которых пропустил 9 мячей, а в трех баталиях отстоял на "ноль".

Добавим, Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года с годовой перерывом ("ПСЖ"). В его активе ряд завоеванных титулов на клубном и уровне национальных сборных. Буффону только не подчинился выигрыш в Лиге чемпионов.

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