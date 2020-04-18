Легендарный 42-летний голкипер Буффон подпишет новый контракт с "Ювентусом"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. 42-летний голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дал согласие на продление контракта с туринцами, сообщает УНН со ссылкой на Tuttosport.
Ветеран футбола провел переговоры с президентом "Старой синьоры" Андреа Аньелли. Обе стороны дали согласие на продление соглашения к лету 2021 года.
Ожидается, что титулованный страж ворот подпишет однолетний контракт на тех же условиях, что и нынешняя.
В нынешнем сезоне Буффон сыграл в 11 матчах, в которых пропустил 9 мячей, а в трех баталиях отстоял на "ноль".
Добавим, Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года с годовой перерывом ("ПСЖ"). В его активе ряд завоеванных титулов на клубном и уровне национальных сборных. Буффону только не подчинился выигрыш в Лиге чемпионов.