Легендарний 42-річний голкіпер Буффон підпише новий контракт з "Ювентусом"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. 42-річний голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон дав згоду на продовження контракту з туринцями, повідомляє УНН з посиланням на Tuttosport.
Ветеран футболу провів перемовини із президентом "Старої синьйори" Андреа Аньєллі. Обидві сторони дали згоду на продовження угоди до літа 2021 року.
Очікується, що титулований страж воріт підпише однорічний контракт на тих же умовах, що і нинішня.
У нинішньому сезоні Буффон зіграв в 11-ти матчах, в яких пропустив 9 м'ячів, а у трьох баталіях відстояв на "нуль".
Додамо, Буффон виступає за "Ювентус" з 2001 року з річною перервою ("ПСЖ"). В його активі низка завойованих титулів на клубному та рівні національних збірних. Буффону тільки не підкорився виграш у Лізі чемпіонів.