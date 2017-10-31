Лавров обвинил Украину и страны Балтии в дискриминации россиян

"Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России. А в ряде государств, в частности в Украине и в странах Балтии, не прекращается их прямая дискриминация", - сказал он.

При этом министр также заявил, что группа некоторых европейских государств пытается помешать нормализации связей России и Евросоюза.

"Нужно констатировать, что возвращению наших связей (с Евросоюзом - ред.) на траекторию поступательного развития пытаются помешать. Мы видим деструктивную линию достаточно немногочисленной группы европейских государств, но очень агрессивную, настроенную русофобски", - сказал он.

Глава МИД РФ также указал, ряд стран вносит диссонанс и в энергетическое сотрудничество между Москвой и Брюсселем.

Как сообщал УНН, С.Лавров раскритиковал слова Волкера по миссии ООН на Донбассе.