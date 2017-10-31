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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23819 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86683 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144164 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112190 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113706 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110743 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102944 просмотра

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Лавров обвинил Украину и страны Балтии в дискриминации россиян

Лавров обвинил Украину и страны Балтии в дискриминации россиян

Киев  •  УНН

 • 13709 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине и странах Балтии продолжается дискриминация россиян. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России. А в ряде государств, в частности в Украине и в странах Балтии, не прекращается их прямая дискриминация", - сказал он.

При этом министр также заявил, что группа некоторых европейских государств пытается помешать нормализации связей России и Евросоюза.

"Нужно констатировать, что возвращению наших связей (с Евросоюзом - ред.) на траекторию поступательного развития пытаются помешать. Мы видим деструктивную линию достаточно немногочисленной группы европейских государств, но очень агрессивную, настроенную русофобски", - сказал он.

Глава МИД РФ также указал, ряд стран вносит диссонанс и в энергетическое сотрудничество между Москвой и Брюсселем.

Как сообщал УНН, С.Лавров раскритиковал слова Волкера по миссии ООН на Донбассе.

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