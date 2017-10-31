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Лавров звинуватив Україну і країни Балтії в дискримінації росіян

Лавров звинуватив Україну і країни Балтії в дискримінації росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні і країнах Балтії триває дискримінація росіян. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Робляться спроби очорнити діяльність співвітчизників, внести розкол в їхні ряди, відірвати від Росії. А в низці держав, зокрема в Україні та в країнах Балтії, не припиняється їх пряма дискримінація", - сказав він.

При цьому міністр також заявив, що група деяких європейських держав намагається перешкодити нормалізації зв'язків Росії і Євросоюзу.

"Потрібно констатувати, що поверненню наших зв'язків (з Євросоюзом - ред.) на траєкторію поступального розвитку намагаються перешкодити. Ми бачимо деструктивну лінію досить нечисленної групи європейських держав, але дуже агресивну, налаштовану русофобськи", - сказав він.

Глава МЗС РФ також вказав, що низка країн вносить дисонанс і в енергетичне співробітництво між Москвою і Брюсселем.

Як повідомляв УНН, С.Лавров розкритикував слова Волкера по місії ООН на Донбасі.

Українські Національні Новини

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