Лавров звинуватив Україну і країни Балтії в дискримінації росіян

"Робляться спроби очорнити діяльність співвітчизників, внести розкол в їхні ряди, відірвати від Росії. А в низці держав, зокрема в Україні та в країнах Балтії, не припиняється їх пряма дискримінація", - сказав він.

При цьому міністр також заявив, що група деяких європейських держав намагається перешкодити нормалізації зв'язків Росії і Євросоюзу.

"Потрібно констатувати, що поверненню наших зв'язків (з Євросоюзом - ред.) на траєкторію поступального розвитку намагаються перешкодити. Ми бачимо деструктивну лінію досить нечисленної групи європейських держав, але дуже агресивну, налаштовану русофобськи", - сказав він.

Глава МЗС РФ також вказав, що низка країн вносить дисонанс і в енергетичне співробітництво між Москвою і Брюсселем.

Як повідомляв УНН, С.Лавров розкритикував слова Волкера по місії ООН на Донбасі.