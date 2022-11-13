Лавров заявил, что Запад стремится милитаризировать Юго-Восточную Азию

Выступая на пресс-конференции по завершении саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, Лавров раскритиковал США за их действия в регионе, который и Россия, и Запад рассматривают как потенциальное поле стратегической геополитической битвы в ближайшие десятилетия.

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«США и их союзники по НАТО пытаются освоить это пространство», — сказал Лавров журналистам.

Он сказал, что индо-тихоокеанская стратегия президент США Джо Байдена была попыткой обойти «инклюзивные структуры» для регионального сотрудничества и будет включать «милитаризацию этого региона с очевидным акцентом на сдерживание Китая и сдерживание интересов россии в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Байден ранее заявил лидерам Юго-Восточной Азии, что Вашингтон привержен построению «Индо-Тихоокеанского региона, свободного и открытого, стабильного и процветающего, устойчивого и безопасного», поскольку он сторонник всеобъемлющего стратегического партнерства между Соединенными Штатами и регионом.

Добавим

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите лидеров G20 на Бали в Индонезии. Поскольку кремль заявил, что президент владимир путин слишком занят, чтобы принять в нем участие.