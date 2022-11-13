Лавров заявив, що Захід прагне мілітаризувати Південно-Східну Азію

Виступаючи на прес-конференції після завершення саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Пномпені, лавров розкритикував США за їхні дії у регіоні, який і росія, і Захід розглядають як потенційне поле стратегічної геополітичної битви у найближчі десятиліття.

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«США та їхні союзники НАТО намагаються освоїти цей простір», — сказав лавров журналістам.

Він сказав, що індо-тихоокеанська стратегія президент США Джо Байдена була спробою обійти «інклюзивні структури» для регіонального співробітництва та включатиме «мілітаризацію цього регіону з очевидним акцентом на стримування Китаю та стримування інтересів росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні».

Байден раніше заявив лідерам Південно-Східної Азії, що Вашингтон відданий розбудові «Індо-Тихоокеанського регіону, вільного та відкритого, стабільного і процвітаючого, стійкого та безпечного», оскільки він прихильник всеосяжного стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та регіоном.

Додамо

Лавров очолить російську делегацію на саміті лідерів G20 на Балі в Індонезії. Оскільки кремль заявив, що президент володимир путін надто зайнятий, щоб взяти в ньому участь.