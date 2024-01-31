Лапки в тепле: украинцы собрали более 2 миллионов гривен, чтобы согреть десятки тысяч бездомных животных

Зима - одно из самых сложных испытаний для бездомных животных. Впрочем, помочь им пережить холод может каждый из нас. Чтобы согреть хвостатых и усатых в приютах, в течение ноября и декабря в Украине работала благотворительная инициатива "Праздники с хвостиком", которую запустили линия магазинов EVA и фонд Happy Paw. Приобщиться мог каждый украинец, а результаты проекта превысили ожидания организаторов.

За два месяца инициатива собрала 2 365 470 гривен. Из них почти два миллиона перевели клиенты EVA - они имели возможность задонатить от одной гривны при оплате покупок на кассе магазинов. Еще 260 000 гривен составил денежный взнос самой компании и более 100 000 собрано онлайн - через сайт проекта.

Чтобы хвостатые могли перезимовать в тепле, на сайте создали интерактивную игру. Каждый мог выбрать реальных котика или собачку, которых желает обогреть, стиль домика для четвероногого и элементы уюта: дрова, еду или лежанку. В итоге через сайт украинцы сделали 673 пожертвования. Самыми популярными опциями утепления стали дом "Модерн" и мисочка "Кусь".

Линия магазинов EVA и фонд помощи бездомным животным Happy Paw запускают благотворительные сборы накануне зимних праздников уже третий год подряд. Фонд сотрудничает на регулярной основе с более чем 200 приютами по всей Украине. Ежемесячно приюты подают запросы о своих актуальных потребностях - в соответствии с ними и ресурсами фонда распределяется помощь.

Приюты уже знают, что в конце года фонд и EVA запускают благотворительные проекты, направленные именно на помощь животным зимой. Поэтому с нетерпением ждут этой возможности, чтобы и их подопечные четвероногие получили помощь.

На этот раз проект "Праздники с хвостиком" имел целью собрать один миллион гривен для обогрева животных в 30 приютах. Но благодаря душевному теплу украинцев удалось сделать вдвое больше.

"В этом году мы почти вдвое превысили результаты предыдущей инициативы и по количеству собранных средств, и по числу приютов, получивших помощь. Более двадцати двух тысяч счастливых пушистиков - это один из лучших KPI, который только можно себе представить. Мы бесконечно благодарны всем, кто присоединился к проекту и подарил свою заботу четвероногим жителям приютов", - поделилась руководитель PR-направления EVA Александра Гнатик.

В результате эта зима стала более комфортной для жителей 74 приютов в 17 областях Украины, "население" которых составляют более 22 тысяч кошек и собак.

"Это колоссальный проект, так без преувеличения можно назвать "Праздники с хвостиком". Ведь благодаря активности благотворителей нам удалось не просто закрыть точечные запросы о помощи животным, но и обустроить очаги тепла в приютах и обеспечить месячную, иногда даже сезонную потребность в горючем. Нашей задачей было не просто потратить привлеченные средства, а позаботиться, чтобы помощь еще не один год согревала хвостиков своим теплом", - комментирует Людмила Енжеевская, куратор фонда Happy Paw.

В фонде уточнили, что благодаря привлеченным средствам удалось приобрести более 300 будок, более 400 кубов дров, 14 тонн угля и топливных брикетов, 305 лежанок, 10 электрических конвекторов, а еще печки и электрические согревающие коврики.

Самыми активными благотворителями стали покупатели из Днепропетровской, Киевской и Одесской областей.

А подробнее об инициативе "Праздника с хвостиком" с точки зрения самих животных рассказали пес Тетрис и кошка Адалия. Они уже больше года живут в приюте "В добрые руки" в Киевской области. Пять советов, как согреться зимой, они озвучили в отчетном видео проекта.