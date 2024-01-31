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Лапки в теплі: українці зібрали понад 2 мільйони гривень, щоб зігріти десятки тисяч безхатніх тварин

Київ • УНН

 • 57489 перегляди

Українці зібрали понад 2 мільйони гривень, щоб зігріти десятки тисяч безхатніх тварин

Зима - одне з найскладніших випробувань для безхатніх тварин. Утім, допомогти їм пережити холод може кожен з нас. Щоб зігріти хвостатих і вусатих у притулках, впродовж листопада і грудня в Україні працювала благодійна ініціатива "Свята з хвостиком", яку запустили лінія магазинів EVA та фонд Happy Paw. Долучитися міг кожен українець, а результати проєкту перевищили очікування організаторів. 

За два місяці ініціатива зібрала 2 365 470 гривень. З них майже два мільйони переказали клієнти EVA - вони мали можливість задонатити від однієї гривні під час оплати покупок на касі магазинів. Ще 260 000 гривень сягнув грошовий внесок самої компанії та понад 100 000 зібрано онлайн - через сайт проєкту. 

Щоб хвостаті мали змогу перезимувати в теплі, на сайті створили інтерактивну гру. Кожен міг обрати реальних котика чи песика, яких бажає обігріти, стиль будиночка для чотирилапого та елементи затишку: дрова, їжу або лежанку. У підсумку через сайт українці зробили 673 пожертви. Найпопулярнішими опціями утеплення стали дім "Модерн" та мисочка "Кусь".

Лінія магазинів EVA та фонд допомоги безпритульним тваринам Happy Paw запускають благодійні збори напередодні зимових свят уже третій рік поспіль. Фонд співпрацює на регулярній основі з більш ніж 200 притулками по всій Україні. Щомісяця притулки подають запити про свої актуальні потреби - відповідно до них та ресурсів фонду розподіляється допомога.

Притулки вже знають, що наприкінці року фонд і EVA запускають благодійні проєкти, спрямовані саме на допомогу тваринам взимку. Тому з нетерпінням чекають цієї можливості, щоб і їхні підопічні чотирилапі отримали допомогу.

Цього разу проєкт "Свята з хвостиком" мав на меті зібрати один мільйон гривень для обігріву тварин у 30 притулках. Але завдяки душевному теплу українців вдалося зробити вдвічі більше. 

"Цього року ми майже вдвічі перевищили результати попередньої ініціативи і за кількістю зібраних коштів, і за числом прихистків, що отримали допомогу. Понад двадцять дві тисячі щасливих пухнастиків - це один з найкращих KPI, який лише можна собі уявити. Ми безмежно вдячні всім, хто долучився до проєкту і подарував свою турботу чотирилапим жителям притулків", - поділилась керівниця PR-напряму EVA Олександра Гнатик.

У результаті ця зима стала комфортнішою для жителів 74 притулків у 17 областях України, "населення" яких становить понад 22 тисячі котів і собак.

"Це колосальний проєкт! Так без перебільшення можна назвати "Свята з хвостиком". Адже завдяки активності благодійників нам вдалося не просто закрити точкові запити про допомогу тваринам, а й облаштувати осередки тепла у прихистках та забезпечити місячну, подекуди навіть сезонну потребу в пальному. Нашим завданням було не просто витратити залучені кошти, а подбати, щоб допомога ще не один рік зігрівала хвостиків своїм теплом", - коментує Людмила Єнжеєвська, кураторка фонду Happy Paw.

У фонді уточнили, що завдяки залученим коштам вдалося придбати понад 300 будок, більш як 400 кубів дров, 14 тонн вугілля і паливних брикетів, 305 лежанок, 10 електричних конвекторів, а ще пічки та електричні зігрівальні килимки.

Найактивнішими благодійниками стали покупці з Дніпропетровської, Київської та Одеської областей.

А детальніше про ініціативу "Свята з хвостиком" з точки зору самих тварин розповіли пес Тетріс та кішка Адалія. Вони вже більше як рік живуть у прихистку "В добрі руки" на Київщині. П’ять порад, як зігрітися взимку, вони озвучили у звітному відео проєкту.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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