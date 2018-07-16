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Лапа заявил о несоответствии маркировки составу мясных продуктов в украинских магазинах

Лапа заявил о несоответствии маркировки составу мясных продуктов в украинских магазинах

Киев  •  УНН

 • 8582 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В украинских супермаркетах очень часто продают мясные продукты, фактический состав которых не соответствует содержанию маркировки. Такую информацию со ссылкой на заявление главы Госпродпотребслужбы Украины Владимира Лапы подтвердили УНН в пресс-службе ведомства.

“Есть проблема на рынке с несоответствием состава продукции и ее маркировки. Определенное количество такой продукции реализуют с составом, который не указывается на маркировке. Например, в некоторых случаях мясо заменяется соевым белком, а на упаковке это не указано. Количество такой продукции в процентах я не назову, точных цифр нет”, — заявил Лапа.

Он напомнил, что с 4 апреля в Украине заработали новые правила проверки качества продуктов, что облегчило работу службы в данном направлении.

“Нормы закона предполагают изъятие такой партии, далее она должна быть перемаркирована”, — объяснил Лапа.

Напомним, 11 июля парламент принял за основу законопроект № 8450 “Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов”.

За документ проголосовали 226 народных депутатов Украины.

Ожидается, что реализация документа на практике обеспечит предоставление точной и понятной для украинцев информации о составляющих пищевой продукции.

Также законопроектом устанавливаются общие положения к маркировке пищевых продуктов, действие которых может распространяться на все пищевые продукты или на определенные их категории.

Кроме того, согласно пояснительной записке к документу, проектом Закона устанавливаются отдельные правила маркировки определенных видов пищевых продуктов.

“Действие проекта Закона распространяется на: операторов рынка пищевых продуктов на всех этапах пищевой цепи, если их деятельность подпадает под требования о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах, пищевые продукты, предназначенные для конечного потребителя, включая пищевые продукты, реализуемые в сфере общественного питания и пищевые продукты, поставляемые системе общественного питания”, — говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним также, что по данным экспертов, продуктовый рынок Украины переполнен фальсификатом. Фальсифицируют недобросовестные производители товары почти всех групп. Чаще всего — молочку и колбасные изделия. Немало подделок и среди промышленных товаров, таких как порошки или косметика.

Отдельную и значительную нишу фальсификата занимает алкоголь. Контрафактной продукции, по оценкам специалистов, сегодня на рынке Украины уже даже больше, чем легальной.

По словам депутата ВР Сергея Тригубенко, такому положению дел “способствовали”: мораторий на проверки бизнеса и реформа в Госпродпотребслужбе, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были отменены.

Украинские Национальные Новости

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