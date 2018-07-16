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Лапа заявив про невідповідність маркування складу м'ясних продуктів в українських магазинах

Лапа заявив про невідповідність маркування складу м'ясних продуктів в українських магазинах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. В українських супермаркетах дуже часто продають м'ясні продукти, фактичний склад яких не відповідає змісту маркування. Таку інформацію з посиланням на заяву голови Держпродпотребслужби України Володимира Лапи підтвердили УНН в прес-службі відомства.

"Є проблема на ринку з невідповідністю складу продукції і її маркуванням. Певну кількість такої продукції реалізують зі складом, який не вказаний на маркуванні. Наприклад, у деяких випадках м'ясо замінюється соєвим білком, а на упаковці це не зазначено. Кількість такої продукції у відсотках я не назву, точних цифр немає", - заявив Лапа.

Він нагадав, що з 4 квітня в Україні почали діяти нові правила перевірки якості продуктів, що полегшило роботу служби в цьому напрямку.

"Норми закону передбачають вилучення такої партії, далі вона повинна бути перемаркована", - пояснив Лапа.

Нагадаємо, 11 липня парламент прийняв за основу законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".

За документ проголосували 226 народних депутатів України.

Очікується, що реалізація документа на практиці забезпечить надання точної і зрозумілої для українців інформації про складові харчової продукції.

Також законопроектом встановлюються загальні положення щодо маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або на певні їх категорії.

Крім того, згідно з пояснювальною запискою до документа, проектом Закону встановлюються окремі правила маркування певних видів харчових продуктів.

"Дія проекту Закону поширюється на: операторів ринку харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, якщо їх діяльність підпадає під вимоги про надання споживачам інформації про харчові продукти, харчові продукти, призначені для кінцевого споживача, включаючи харчові продукти, що реалізуються у сфері громадського харчування і харчові продукти, що поставляються системі громадського харчування", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо також, що за даними експертів, продуктовий ринок України переповнений фальсифікатом. Фальсифікують недобросовісні виробники товари майже всіх груп. Найчастіше - молочку і ковбасні вироби. Чимало підробок і серед промислових товарів, таких як порошки або косметика.

Окрему і значну нішу фальсифікату займає алкоголь. Контрафактної продукції, за оцінками фахівців, сьогодні на ринку України вже навіть більше, ніж легальної.

За словами депутата ВР Сергія Тригубенка, такому стану справ "сприяли": мораторій на перевірки бізнесу і реформа в Держпродпотребслужбі, за результатами якої частина підрозділів і функцій контролюючого органу були скасовані.

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