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Кушнир: цена на жилье в новостройках ниже рыночной должна насторожить

Киев • УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Стоимость квадратного метра в новостройках - важный критерий при выборе объекта для приобретения, ведь цена ниже рыночной должна насторожить потенциального инвестора. Об этом в интервью рассказал Глава правления - президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, сообщает УНН.

Кушнир: цена на жилье в новостройках ниже рыночной должна насторожить

"Если потенциальный инвестор занимается мониторингом цен на рынке - это уже большой плюс. Ведь обычно просто видят низкую цену и бегут покупать, не раздумывая, кто там и что. Должна насторожить цена, ниже рыночной. Есть главный ориентир - стоимость квадратного метра, которую высчитывает Минрегион (сейчас Министерство развития общин и территорий). В начале года это был показатель 13,8 тыс. грн, к которому следует добавить расходы на проектирование, землю, маркетинг и т.д. К тому же, работать без прибыли никто не будет. Поэтому если квадратный метр эконом-класса стоит, в среднем, около 18 тыс. грн, то продажа такого за 14 может быть сомнительной. Это либо компания, которая хочет собрать деньги и исчезнуть, или слишком дешевые (а значит некачественные) материалы, строители и т.д.", - пояснил Кушнир.

Президент ХК "Киевгорстрой" также добавил, что себестоимость строительства постоянно растет и только за последний год она выросла на 30%. Постоянно дорожают строительно-монтажные работы, а если еще и доллар вырастет до 30 грн, то это повлечет за собой подорожание и себестоимости, и стоимости работ, а следовательно цена за квадратный метр также возрастет.

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